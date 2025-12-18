В ЕС продолжается эпопея с российскими активами: Бельгия поставила невыполнимое условие

Бельгия настаивает на неограниченных финансовых гарантиях от стран ЕС в случае кражи российских активов. Страна опасается серьезных ответных мер со стороны Москвы, поскольку на её территории заморожено большинство таких средств, пишет Financial Times.
По информации издания, бельгийская сторона требует неограниченных гарантий по объему и сроку. Однако другие страны Евросоюза считают такое требование невыполнимым.
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что его страна несет чрезмерные риски. Он потребовал от остальных государств-членов ЕС предоставить юридические и финансовые гарантии для распределения потенциальных убытков.
Как ранее писал KP.RU, специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев предупредил европейцев. Он уточнил, что незаконное использование российских активов отпугнет международных инвесторов от хранения средств в Евросоюзе и станет крахом финансовой системы.