Все частные клиники в Республике Алтай отказались от проведения абортов

В Республике Алтай частные медицинские клиники полностью отказались от проведения абортов. Последним учреждением, которое добровольно ввело ограничение на такие процедуры, стал «Евромедцентр». Об этом в четверг, 18 декабря, сообщил губернатор региона Андрей Турчак.
— Это планомерная работа, которую мы ведем вместе с Минздравом и фондом «Женщины за жизнь». Ради сбережения детей, поддержки семьи, материнства и детства. Чтобы медицинская процедура прерывания беременности не становилась рядовой «услугой» на потоке, как это, к сожалению, имело место быть, — подчеркнул глава области.
Турчак поблагодарил все региональные частные клиники за отказ от абортов, выразив надежду, что на их решение повлияли на предупреждения, а «здравый смысл и искренняя забота о будущем», передает его Telegram-канал.
4 декабря депутаты Московской областной думы приняли закон о профилактике и снижении количества абортов в регионе. Согласно документу, женщин, планирующих сделать аборт, будут предупреждать о негативном влиянии прерывания беременности на организм и возможных последствиях этой процедуры.