Главе Следкома Прикамья вручили высшую награду профессионального клуба юристов

Пермский профессиональный клуб юристов отметил, что под руководством Дениса Валерьевича краевое ведомство добилось выдающихся результатов.

Источник: Комсомольская правда

Пермский профессиональный клуб юристов наградил званием «Юрист года» руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Валерьевича Головкина.

Знаменательное события состоялось во время 23-ей церемонии вручения Премий клуба. Ежегодно ее лауреатами в различных номинациях становятся ведущие специалисты региона из разных юридических сфер.

«Оценив мой личный вклад в укрепление закона и правопорядка на территории Пермского края, Вы подчеркнули командную работу всего следственного управления, а это более 300 сотрудников с высшим юридическим образованием», — рассказал Денис Валерьевич.

Пермский профессиональный клуб юристов отметил, что под руководством Дениса Валерьевича краевое ведомство добилось выдающихся результатов. Благодаря эффективной организации работы следственного управления раскрываются резонансные преступления, в том числе прошлых лет, и возмещены миллиарды рублей ущерба. Его принципиальность, настойчивость и личный вклад в защиту прав граждан обеспечивают высокий уровень законности и безопасности в Пермском крае.