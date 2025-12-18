Главе Следкома Прикамья вручили высшую награду профессионального клуба юристов

Пермский профессиональный клуб юристов отметил, что под руководством Дениса Валерьевича краевое ведомство добилось выдающихся результатов. Благодаря эффективной организации работы следственного управления раскрываются резонансные преступления, в том числе прошлых лет, и возмещены миллиарды рублей ущерба. Его принципиальность, настойчивость и личный вклад в защиту прав граждан обеспечивают высокий уровень законности и безопасности в Пермском крае.