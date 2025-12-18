Главе Следкома Прикамья вручили высшую награду профессионального клуба юристов

Пермский профессиональный клуб юристов наградил званием «Юрист года» руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Валерьевича Головкина.
Знаменательное события состоялось во время 23-ей церемонии вручения Премий клуба. Ежегодно ее лауреатами в различных номинациях становятся ведущие специалисты региона из разных юридических сфер.
«Оценив мой личный вклад в укрепление закона и правопорядка на территории Пермского края, Вы подчеркнули командную работу всего следственного управления, а это более 300 сотрудников с высшим юридическим образованием», — рассказал Денис Валерьевич.
Пермский профессиональный клуб юристов отметил, что под руководством Дениса Валерьевича краевое ведомство добилось выдающихся результатов. Благодаря эффективной организации работы следственного управления раскрываются резонансные преступления, в том числе прошлых лет, и возмещены миллиарды рублей ущерба. Его принципиальность, настойчивость и личный вклад в защиту прав граждан обеспечивают высокий уровень законности и безопасности в Пермском крае.