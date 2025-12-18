Вход на каток на обновленном стадионе «Юность» будет платным, но не для всех

По ее словам, 20 декабря на «Юности» проведут семейные спортивные игры, после чего приступят к заливке центральной части арены, чтобы она была готова ко 2 января. На данный момент на арене уже готов искусственный лед на дорожке для конькобежцев: здесь уже проходят тренировки. В центральной части будет натуральный лед.