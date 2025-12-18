Ричмонд
Вход на каток на обновленном стадионе «Юность» будет платным, но не для всех

ПЕРМЬ, 18 декабря, ФедералПресс. Массовые катания на арене стадиона «Юность», который открыли в Перми после глобальной реконструкции, стартуют 2 января 2026 года. Как рассказала министр физической культуры и спорта Татьяна Чеснокова, выход на лед будет платным. При этом для отдельных категорий граждан планируется сделать его бесплатным.

«Мы предполагаем введение авторизации — получение карточки на посещение объекта. Сейчас обсуждаем этот вопрос, потому что есть категории граждан, которые будут иметь бесплатный доступ на комплекс. Сейчас готовим сейчас тарифное меню», — отметила Татьяна Чеснокова.

По ее словам, 20 декабря на «Юности» проведут семейные спортивные игры, после чего приступят к заливке центральной части арены, чтобы она была готова ко 2 января. На данный момент на арене уже готов искусственный лед на дорожке для конькобежцев: здесь уже проходят тренировки. В центральной части будет натуральный лед.

«Ждем 2 января семьи с детьми на катке. Здесь будет лучший по качеству лед для массового катания в Пермском крае», — рассказала Татьяна Чеснокова.

Также на «Юности» будет работать прокат коньков и сервис профессиональной заточки лезвий.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в центре Перми после масштабной реконструкции открыли стадион «Юности». Фактически здесь за два года возвели новый спорткомплекс.