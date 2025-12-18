Омичи уплатили 2,8 млрд рублей имущественных налогов за 2025 год

Жители Омска и Омской области перечислили в региональный бюджет 2,8 миллиарда рублей имущественных налогов за 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по региону.
Налоговая служба направила 818 тысяч уведомлений на общую сумму 3,1 миллиарда рублей. Срок уплаты истек 1 декабря 2025 года.
Основной объем поступлений составил транспортный налог — 1,6 миллиарда рублей. Налог на имущество физических лиц принес 973 миллиона рублей, земельный налог — 578 миллионов рублей.
Только за 1 декабря омичи перевели в бюджет 109 миллионов рублей. По состоянию на 8 декабря общая сумма уплаченных налогов достигла 2,8 миллиарда.
Для тех, кто еще не успел оплатить задолженность, УФНС напоминает о доступности удобных онлайн-сервисов, включая личный кабинет налогоплательщика и платежные платформы.
