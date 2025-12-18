В РФ разработают ИИ-технологию для регулирования процесса создания биотканей

По информации пресс-службы, замкнутая технология биопринтера с обратной связью будет разработана к 2027 году, затем она будет апробироваться, будут созданы новые биочернила. Ученые рассчитывают, что разработанные в рамках проекта технологии в перспективе позволят изменить подходы к восстановлению тканей после тяжелых травм и станут основой для новых биомедицинских продуктов на базе отечественных решений.