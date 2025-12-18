В Калмыкии запустили инновационную систему возвращения земель в сельхозоборот

Ключевым этапом эксперимента стало устройство посадочных ям с применением новой технологии и высадка в них первых древесных и кустарниковых культур — вяза и смородины золотистой. «Наш эксперимент в Яшкульском районе — это проверка на прочность для разработанных нами искусственных почв в экстремальных условиях. Мы сознательно выбрали бурые полупустынные почвы с низким естественным плодородием, чтобы оценить, сможем ли мы создать стабильную, жизнеспособную среду для многолетних насаждений. Посадка вяза и смородины — это не просто агротехнический прием, а модель для будущего лесовосстановления и создания защитных лесополос агроландшафтов в Калмыкии», — цитирует пресс-служба одного из руководителей полевых работ, кандидата биологических наук, главного научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории мониторинга биосферы АБиМ ЮФУ Саглару Манджиеву.