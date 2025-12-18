В Калмыкии запустили инновационную систему возвращения земель в сельхозоборот

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. В Калмыкии запущена инновационная система восстановления малопродуктивных земель, сообщает центр общественных коммуникаций Южного федерального университета (ЮФУ).
Полигоном для инновационных исследований ученых из Академии биологии и медицины им. Д. И. Ивановского ЮФУ (АБиМ ЮФУ) стали полупустынные ландшафты Калмыкии, где десятилетиями наблюдаются деградация земель и отсутствие устойчивого растительного покрова. Эксперимент по апробации искусственных почв стартовал на территории питомника АО «Калмлес» в Яшкульском районе республики. Этот проект, по словам ученых, имеет высокую значимость для обеспечения агробиобезопасности и восстановления продуктивности земель в засушливых регионах России. На опытных участках биологи апробируют искусственно созданные почвенные субстраты, призванные кардинально улучшить свойства и повысить плодородие малопродуктивных бурых полупустынных почв. Ранее на других испытательных площадках технологии биоинженерии почв, разработанные в ЮФУ, показали впечатляющие результаты, включая увеличение урожайности кормовых трав на 30−45% за сезон.
Ключевым этапом эксперимента стало устройство посадочных ям с применением новой технологии и высадка в них первых древесных и кустарниковых культур — вяза и смородины золотистой. «Наш эксперимент в Яшкульском районе — это проверка на прочность для разработанных нами искусственных почв в экстремальных условиях. Мы сознательно выбрали бурые полупустынные почвы с низким естественным плодородием, чтобы оценить, сможем ли мы создать стабильную, жизнеспособную среду для многолетних насаждений. Посадка вяза и смородины — это не просто агротехнический прием, а модель для будущего лесовосстановления и создания защитных лесополос агроландшафтов в Калмыкии», — цитирует пресс-служба одного из руководителей полевых работ, кандидата биологических наук, главного научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории мониторинга биосферы АБиМ ЮФУ Саглару Манджиеву.
О проекте «Технологии биоинженерии почв».
Южный федеральный университет, являясь участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», концентрирует усилия на решении задач научно-технологической и гуманитарной безопасности страны. В рамках этой работы университет на основе сетевой архитектуры взаимодействия создает производственно-технологические цепочки полного цикла для ответа на большие вызовы. Ключевые направления развития охватывают ряд критических и сквозных технологий, среди которых — технологии создания биологических и химических средств для повышения урожайности. Одним из проектов в этой области является стратегический технологический проект «Технологии биоинженерии почв», в реализации которого активное участие принимают исследователи Академии биологии и медицины им. Д. И. Ивановского ЮФУ.