MWM: стратегические ядерные силы РФ признаны самыми боеспособными в мире

Российские стратегические ядерные силы признаны самыми боеспособными в мире, что подтверждается недавними масштабными учениями. Об этом пишет Military Watch Magazine.
В материале рассказали, что мобильные комплексы «Ярс» отрабатывали патрулирование в Сибири, о чем сообщало Минобороны РФ. Расчёты успешно провели манёвры, включая смену позиций и маскировку, для отработки действий по уклонению от ударов противника.
В материале издания восхитились российскими ракетными войсками, в которые входят «Ярсы», способные нести несколько боеголовок, а также «Сарматами», первое подразделение которых заступило на боевое дежурство.
Россия продолжает модернизацию своего ядерного щита, инвестируя в новые ракеты и гиперзвуковые блоки «Авангард». В то время как США испытывают трудности с обновлением своего арсенала, российские стратегические силы сохраняют уникальные возможности и высокую боеготовность, подчеркнули авторы статьи.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что армия РФ уникальна, поскольку имеет реальный боевой опыт и опережает весь мир в создании новейших видов вооружений.