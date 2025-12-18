MWM: стратегические ядерные силы РФ признаны самыми боеспособными в мире

Россия продолжает модернизацию своего ядерного щита, инвестируя в новые ракеты и гиперзвуковые блоки «Авангард». В то время как США испытывают трудности с обновлением своего арсенала, российские стратегические силы сохраняют уникальные возможности и высокую боеготовность, подчеркнули авторы статьи.