Ефимов: в районе Царицыно по программе реновации возвели 14 новостроек

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что темпы реализации программы реновации будут расти. В этом году планируют ввести около двух миллионов квадратных метров жилья по этой программе, и фонд реновации станет лидером в стране по объемам строительства. С начала программы около четверти миллиона москвичей уже получили ключи, переехали или готовятся к переселению. В будущем эти темпы будут увеличиваться, так как освобождается все больше площадок и в программу комплексного развития территорий включаются новые территории, что делает процесс переселения более масштабным и быстрым.