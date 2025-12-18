Ефимов: в районе Царицыно по программе реновации возвели 14 новостроек

В районе Царицыно со старта программы реновации построили 14 жилых комплексов, общая площадь жилья в которых — свыше 190 тыс. кв. метров. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Первые дома по программе реновации в районе Царицыно возвели в 2021 году. На сегодня их количество достигло 14. Общая площадь жилья в них суммарно составляет свыше 190 тысяч квадратных метров — это около 3,5 тысячи квартир. Там выполнена улучшенная отделка, благодаря чему москвичи могут не тратить время на дополнительный ремонт, а сразу осуществить переезд», — прокомментировал Ефимов.
В новостройки в этом районе уже переехали или только готовятся переселиться около 2,6 тысячи семей. Планируется расселить 141 старый дом в Царицыне, где проживает около 36 тысяч человек. После переезда жители смогут сохранить привычный образ жизни благодаря близости расселяемых пятиэтажек к новым жилым комплексам.
С начала года в Царицыне построили четыре из 14 новых жилых домов. Они расположены на улицах Бехтерева, Ереванской и Кантемировской. В зданиях этих комплексов спроектировано 1,4 тысячи квартир. В подъездах установлены лифты и специальные помещения для консьержей, а также места для хранения средств индивидуальной мобильности. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, на первых этажах размещены объекты социальной и торговой инфраструктуры, такие как магазины, аптеки, пункты выдачи заказов и заведения общественного питания.
Мосгосстройнадзор контролирует строительство домов по программе реновации на всех этапах. Инспекторы Комитета провели 212 проверок на четырнадцати площадках, оценивая качество выполненных работ и соответствие материалов утвержденным проектным решениям. По итогам проверок были оформлены заключения о соответствии объектов проектной документации, после чего были выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что темпы реализации программы реновации будут расти. В этом году планируют ввести около двух миллионов квадратных метров жилья по этой программе, и фонд реновации станет лидером в стране по объемам строительства. С начала программы около четверти миллиона москвичей уже получили ключи, переехали или готовятся к переселению. В будущем эти темпы будут увеличиваться, так как освобождается все больше площадок и в программу комплексного развития территорий включаются новые территории, что делает процесс переселения более масштабным и быстрым.