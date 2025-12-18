Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ефимов: в районе Царицыно по программе реновации возвели 14 новостроек

В них выполнена улучшенная отделка, благодаря чему можно не тратить время на ремонт, а сразу осуществить переезд.

Источник: Аргументы и факты

В районе Царицыно со старта программы реновации построили 14 жилых комплексов, общая площадь жилья в которых — свыше 190 тыс. кв. метров. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Первые дома по программе реновации в районе Царицыно возвели в 2021 году. На сегодня их количество достигло 14. Общая площадь жилья в них суммарно составляет свыше 190 тысяч квадратных метров — это около 3,5 тысячи квартир. Там выполнена улучшенная отделка, благодаря чему москвичи могут не тратить время на дополнительный ремонт, а сразу осуществить переезд», — прокомментировал Ефимов.

В новостройки в этом районе уже переехали или только готовятся переселиться около 2,6 тысячи семей. Планируется расселить 141 старый дом в Царицыне, где проживает около 36 тысяч человек. После переезда жители смогут сохранить привычный образ жизни благодаря близости расселяемых пятиэтажек к новым жилым комплексам.

С начала года в Царицыне построили четыре из 14 новых жилых домов. Они расположены на улицах Бехтерева, Ереванской и Кантемировской. В зданиях этих комплексов спроектировано 1,4 тысячи квартир. В подъездах установлены лифты и специальные помещения для консьержей, а также места для хранения средств индивидуальной мобильности. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, на первых этажах размещены объекты социальной и торговой инфраструктуры, такие как магазины, аптеки, пункты выдачи заказов и заведения общественного питания.

Мосгосстройнадзор контролирует строительство домов по программе реновации на всех этапах. Инспекторы Комитета провели 212 проверок на четырнадцати площадках, оценивая качество выполненных работ и соответствие материалов утвержденным проектным решениям. По итогам проверок были оформлены заключения о соответствии объектов проектной документации, после чего были выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что темпы реализации программы реновации будут расти. В этом году планируют ввести около двух миллионов квадратных метров жилья по этой программе, и фонд реновации станет лидером в стране по объемам строительства. С начала программы около четверти миллиона москвичей уже получили ключи, переехали или готовятся к переселению. В будущем эти темпы будут увеличиваться, так как освобождается все больше площадок и в программу комплексного развития территорий включаются новые территории, что делает процесс переселения более масштабным и быстрым.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше