В такой мороз придется мерзнуть в своих квартирах в Кишиневе: Без электричества электрокамин и автономный котел не работают — где отключат свет в столице

Поставщик электроэнергии сообщает о запланированных отключениях электричества в Кишиневе в четверг, 18 декабря 2025.
Ботаника.
Бул. Куза-Водэ, 18, 18/1, 20, 20/1, 20/2, 20/5, Дачия, 18, 18/1, 20, 22, 22/2, 22/3, 22/4, 28/3, Траян, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/3, 7/1, 7/2, 999 — с 08:50 до 13:00.
Бул. Дечебал, 20, 22, 22/1, 22/3, 34, Роз, 2, 2/2, 4, 6, 6/2, 9999, Д. Роз, 24, 999 — с 09:00 до 13:00.
Бул. Куза-Водэ, 15/4, 17/7, Дачия, 38/2, 38/5, 38/6, 38/7, 38/8, 40, 40/1, 40/2, 40/3, Индепенденцей, 21, 21/1, 23a, 25 — с 13:00 до 16:30.
Ул. Салкымилор, 22/9 — с 08:30 до 15:00.
Буюканы.
ул. Алба-Юлия, 75, A. Маринеску, 28, В. Лупу, 117, Корнулуй, 11/1, Драгомирна, 1−13, 2−22, Гиочеилор, 23−27 — с 09:00 до 16:30.
ул. Алуниш, 2, 6−12, 7−9, Бисеричий, 1−5, 5/1, 2−16, пер. Бисеричий, 10, Драгомирна, 36, Хумулешть, 15−23, 18−24, Порумбреле, 2, 14−16, 22−24, 30−34, 48−50, Рошиорь, 15, 19−55, 61−63, 20−46, 50−52, 56−58, 62, 66−68, 74−86 — с 09:30 до 16:30.
Рышкановка.
ул. Албишоара, 64, 999, A. Михаил, 38, Б. Вестире, 23, пер. 2 Крамей, 8, П. Рареш, 32, 32/1 — с 09:10 до 16:30.