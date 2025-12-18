Суд приговорил белоруса Еремеева* к 22 годам за подрыв двух поездов на БАМе

Восточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор по делу о диверсии на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Гражданин Белоруссии Сергей Еремеев* приговорен к 22 годам лишения свободы за подрыв двух грузовых поездов в ноябре 2023 года.
Как сообщает Telegram-канал Генеральной прокуратуры РФ, преступление было совершено при следовании составов через Северо-Муйский железнодорожный тоннель и его обход в Бурятии. Общий материальный ущерб от его действий превысил 102 миллиона рублей.
В пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда уточнили условия отбывания наказания. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил ему штраф в размере одного миллиона рублей и постановил конфисковать принадлежавший ему автомобиль.
* — Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.