Суд приговорил белоруса Еремеева* к 22 годам за подрыв двух поездов на БАМе

В пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда уточнили условия отбывания наказания. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил ему штраф в размере одного миллиона рублей и постановил конфисковать принадлежавший ему автомобиль.