Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд приговорил белоруса Еремеева* к 22 годам за подрыв двух поездов на БАМе

В 2023 году Еремеев* подорвал два грузовых поезда при следовании через Северо-Муйский тоннель и его обход.

Источник: Комсомольская правда

Восточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор по делу о диверсии на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Гражданин Белоруссии Сергей Еремеев* приговорен к 22 годам лишения свободы за подрыв двух грузовых поездов в ноябре 2023 года.

Как сообщает Telegram-канал Генеральной прокуратуры РФ, преступление было совершено при следовании составов через Северо-Муйский железнодорожный тоннель и его обход в Бурятии. Общий материальный ущерб от его действий превысил 102 миллиона рублей.

В пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда уточнили условия отбывания наказания. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил ему штраф в размере одного миллиона рублей и постановил конфисковать принадлежавший ему автомобиль.

Ранее KP.RU писал, что суд в Хабаровском крае вынес приговор 34-летнему жителю Комсомольска-на-Амуре. Мужчина признан виновным в госизмене и приговорен к 17 годам лишения свободы.

* — Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.