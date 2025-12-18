Из Москвы в Термез и Нукус запускают новые авиарейсы

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на новые международные рейсы из московского аэропорта «Внуково» в города Узбекистана, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
«Победа» открыла продажи на новые международные рейсы — из Москвы («Внуково») в Термез и Нукус (Узбекистан)", — говорится в сообщении.
В авиакомпании уточнили, что полеты по новым направлениям будут осуществляться два раза в неделю.
Первый полет по маршруту Москва — Термез состоится 28 февраля 2026 года, полеты будут выполняться по вторникам и субботам.
Первый полет из Москвы в Нукус запланирован на 7 марта 2026 года. Рейсы будут выполняться по средам и субботам.
Кроме того, «Победа» осуществляет рейсы из Москвы в другие города Узбекистана — Ташкент, Самарканд и Фергану.