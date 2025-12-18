The Daily Star: комета 3I/ATLAS перешла в заключительную фазу существования

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Космический объект 3I/ATLAS обрел золотое свечение, что может означать ее «скорый конец» существования. Об этом сообщила во вторник британская газета The Daily Star.
«[3I/ATLAS] внезапно вспыхнул с невероятной активностью. Он начал светиться зеленым, а иногда даже немного синим И теперь, когда эта заключительная фаза извержения подошла к концу, кажется, что она снова приобретает пылевидный цвет, но теперь она светится золотом», — приводит газета слова геофизика Стефана Бернса.
Отмечается, что к изменению цвета кометы привел ее необычный химический состав под воздействием солнечного тепла. По оценке ученых, 19 декабря 3I/ATLAS достигнет максимального сближения с Землей.
3I/ATLAS является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым — комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.