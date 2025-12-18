Ричмонд
Экс-главу морга Гарварда посадили за кражу частей тела и отправку их почтой

Бывшего управляющего моргом Гарварда отправили в тюрьму за кражу частей тела погибших и пересылку их по почте.

Бывший управляющий моргом Гарвардской медицинской школы, 58-летний Седрик Лодж, был приговорён к восьми годам тюрьмы за кражу и продажу частей тел погибших, материал из Axios перевел aif.ru.

«Лодж забирал останки без ведома или разрешения своего работодателя, донора или семьи донора и перевозил их в свой дом в Гоффстауне, штат Нью-Гэмпшир, где он и его жена отправляли их покупателям в другой штат», — говорится в материале.

По данным прокуроры, ему выплатили десятки тысяч долларов за останки, включая 1000 долларов с пометкой за «голову номер 7» и 200 долларов за заказ с пометкой «braiiiiiins».

Выяснилось, что управляющий пересылал части тел при помощи обычной почты.

Представитель Гарвардской медицинской школы заявил, что поведение Лоджа было «отвратительным и противоречит стандартам и ценностям, которые ожидают и заслуживают Гарвард, анатомические доноры и их близкие».

Супруга Лоджа тоже отправилась в тюрьму на год — ее признали соучастницей.

Ранее в США мужчина умер от бешенства после пересадки органов.