Где живет Лариса Долина после решения Верховного суда: адвокат Полины Лурье дала ответ

Ранее Долина заявляла, что при совершении сделки находилась под влиянием мошенников. Пока шли суды, она продолжала жить в этой квартире. В судебном решении указано, что вопрос выселения будет решен принудительно, если артистка не освободит жилье добровольно. Таким образом, ситуация должна окончательно проясниться в конце декабря.