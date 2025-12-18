Где живет Лариса Долина после решения Верховного суда: адвокат Полины Лурье дала ответ

Певица Лариса Долина до сих пор проживает в квартире в районе Хамовники, хотя Верховный суд уже признал право собственности на нее за покупательницей Полиной Лурье. Об этом РИА Новости сообщила адвокат покупательницы недвижимости Светлана Свириденко.
Свириденко уточнила, что после решения Верховного суда с Долиной никто не связывался. Она также добавила, что артистка может выселиться добровольно до следующего судебного заседания.
На 25 декабря 2025 года в Московском городском суде назначено рассмотрение вопроса о принудительном выселении певицы. Эта информация была подтверждена через Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
Как писал KP.RU, Верховный суд 16 декабря отменил предыдущие решения в пользу Долиной, окончательно передав квартиру Полине Лурье. Недвижимость была куплена у певицы за 112 миллионов рублей.
Ранее Долина заявляла, что при совершении сделки находилась под влиянием мошенников. Пока шли суды, она продолжала жить в этой квартире. В судебном решении указано, что вопрос выселения будет решен принудительно, если артистка не освободит жилье добровольно. Таким образом, ситуация должна окончательно проясниться в конце декабря.