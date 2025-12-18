Ричмонд
В Омске бывшего замначальника транспортного подразделения обвиняют во взятках

Чиновник Входнинской дистанции электроснабжения получал деньги через посредников за допуск подрядчиков и покровительство при согласовании работ.

Источник: Комсомольская правда

Омская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Центральный районный суд Омска уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Входнинской дистанции электроснабжения. Ему предъявлено обвинение по части 3 и пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки.

Следствие установило, что в 2023 и 2024 годах обвиняемый через посредников получил от представителей двух коммерческих организаций более 300 тысяч рублей, перечисленных на подконтрольные ему банковские счета.

Деньги передавались за незаконные действия и общее покровительство: допуск организаций к выполнению работ, беспрепятственное и своевременное согласование проектной документации, организацию исполнения работ подчиненными, приемку выполненных объектов и создание иных привилегированных условий.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

