СМИ: Несколько тысяч студентов МГПУ насильно переводят в другие вузы

Студенты Московского городского педагогического университета заявили, что руководство вуза решило отказаться от непедагогических направлений обучения и перевести учащихся в другие университеты. По их словам, изменения затронут около половины образовательных программ, а продолжить обучение в МГПУ по выбранным специальностям большинству не дадут. Об этом сообщает «Осторожно, новости».
Как рассказали обучающиеся, переводу подлежат, в частности, студенты направлений «Реклама и связи с общественностью», «Дизаин среды» и «Социология», которых планируют направить в РГГУ. Исключение сделали только для четверокурсников — им позволят доучиться. Остальным, как утверждают студенты, предложили выбор между переводом и отчислением, при этом подробную процедуру официально не разъяснили.
После встречи с администрациеи вуза и представителем мэрии учащиеся заявили, что им настоятельно рекомендовали не поднимать шум вокруг ситуации. По их словам, вопросы в официальных каналах удаляются, а правовые основания происходящего до конца не разъяснены.
В университете пояснили, что решение принято для концентрации ресурсов на подготовке педагогов для московских школ. Там заявили, что МГПУ будет развиваться как специализированный педагогический вуз, при этом перевод пройдет без сдачи академической разницы, а общежития сохранятся, передает Telegram-канал.
Ранее, 20 октября, химический факультет МГУ перевели на дистанционное обучение из-за возможного случая заражения корью. Студентам и сотрудникам вуза, у которых есть данные о двукратной вакцинации против кори или перенесенном ранее заболевании, разрешили посещать занятия очно.