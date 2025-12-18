СМИ: Несколько тысяч студентов МГПУ насильно переводят в другие вузы

Как рассказали обучающиеся, переводу подлежат, в частности, студенты направлений «Реклама и связи с общественностью», «Дизаин среды» и «Социология», которых планируют направить в РГГУ. Исключение сделали только для четверокурсников — им позволят доучиться. Остальным, как утверждают студенты, предложили выбор между переводом и отчислением, при этом подробную процедуру официально не разъяснили.