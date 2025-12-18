Пандемия птичьего гриппа может начаться незаметно: что говорят ученые

Ученые из Индии смоделировали сценарий начала пандемии птичьего гриппа H5N1 среди людей. По их данным, вспышка может начаться незаметно, а для ее сдерживания критически важно действовать в первые дни, пишет BBC со ссылкой на исследование в журнале BMC Public Health.