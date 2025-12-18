Трампу передали ящик красной икры из Хабаровского края

«Дональд Трамп попробует красную икру из Хабаровского края. Деликатес американскому президенту передал главный переговорщик США Стив Уиткофф. Красную икру, произведенную в Николаевском районе на рыбокомбинате в поселке Чныррах, Уиткофф попробовал на обеде в московском ресторане “Савва” перед тем, как отправиться на переговоры с российским президентом», — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, икра произвела на него «такое большое впечатление», что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвез Трампу.
Встреча президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером состоялась в начале декабря. Как заявлял помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были конструктивными и содержательными. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, и договорились о продолжении контактов.