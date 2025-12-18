В Москве подали около 3 тыс. заявлений о регистрации брака на 2026 год

«Открыт прием заявлений на следующий год: столичные загсы уже получили порядка 3 тыс. заявлений. В 2026-м планируется расширить список площадок: молодожены, например, смогут зарегистрировать брак в Кинозале ГУМа», — написал он.
Собянин отметил, что 18 декабря отмечается профессиональный праздник сотрудников органов ЗАГС. «Прошло 108 лет со дня их образования. За последние годы в Москве сформировался новый высокий стандарт организации свадеб — теплый, современный, с вниманием к деталям», — подчеркнул он.
Мэр добавил, что проект «Новые адреса счастья» помогает парам создать семью в необычных местах города. Регистрацию можно провести более чем на 30 оригинальных площадках, в их числе особняк Спиридонова и Останкинская телебашня. С 2019 года в рамках проекта создано 75 тыс. семей.
В этом году появились три новые необычные площадки: кинопарк «Москино», пространство «Яуза» и Усадьба Н. С. Третьякова (Библиотека им. А. П. Боголюбова). Кроме того, впервые пары регистрировали браки в рамках масштабного городского проекта «Лето в Москве» — на Манежной, Болотной, Тверской площадях, на Тверском и Страстном бульварах, а также на сцене на воде на Патриарших прудах.
Мэр добавил, что сервисом «Наша свадьба», с помощью которого пары могут выбрать площадку, стиль, дату, число гостей и другие важные параметры, за два года воспользовались больше 1,3 млн раз.