Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве подали около 3 тыс. заявлений о регистрации брака на 2026 год

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Около 3 тыс. заявлений о регистрации брака подали пары в Москве на следующий год, сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Reuters

«Открыт прием заявлений на следующий год: столичные загсы уже получили порядка 3 тыс. заявлений. В 2026-м планируется расширить список площадок: молодожены, например, смогут зарегистрировать брак в Кинозале ГУМа», — написал он.

Собянин отметил, что 18 декабря отмечается профессиональный праздник сотрудников органов ЗАГС. «Прошло 108 лет со дня их образования. За последние годы в Москве сформировался новый высокий стандарт организации свадеб — теплый, современный, с вниманием к деталям», — подчеркнул он.

Мэр добавил, что проект «Новые адреса счастья» помогает парам создать семью в необычных местах города. Регистрацию можно провести более чем на 30 оригинальных площадках, в их числе особняк Спиридонова и Останкинская телебашня. С 2019 года в рамках проекта создано 75 тыс. семей.

В этом году появились три новые необычные площадки: кинопарк «Москино», пространство «Яуза» и Усадьба Н. С. Третьякова (Библиотека им. А. П. Боголюбова). Кроме того, впервые пары регистрировали браки в рамках масштабного городского проекта «Лето в Москве» — на Манежной, Болотной, Тверской площадях, на Тверском и Страстном бульварах, а также на сцене на воде на Патриарших прудах.

Мэр добавил, что сервисом «Наша свадьба», с помощью которого пары могут выбрать площадку, стиль, дату, число гостей и другие важные параметры, за два года воспользовались больше 1,3 млн раз.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше