В Москве подали около 3 тыс. заявлений о регистрации брака на 2026 год

В этом году появились три новые необычные площадки: кинопарк «Москино», пространство «Яуза» и Усадьба Н. С. Третьякова (Библиотека им. А. П. Боголюбова). Кроме того, впервые пары регистрировали браки в рамках масштабного городского проекта «Лето в Москве» — на Манежной, Болотной, Тверской площадях, на Тверском и Страстном бульварах, а также на сцене на воде на Патриарших прудах.