МегаФон ускорил мобильный интернет

По данным независимого исследования Telecom Daily, МегаФон подтвердил свое лидерство по скорости мобильного интернета на основных федеральных автотрассах, проходящих через Подмосковье.

Средняя скорость скачивания составила 69,5 Мбит⁄с, что на 15 процентов выше, чем у ближайшего конкурента.

Тестирования проводились в первой половине ноября на 9 федеральных трассах, общая длина маршрута превысила 1000 километров.

Высокая скорость мобильного интернета достигнута благодаря последовательному развитию инфраструктуры в Подмосковье. За последний год оператор построил и модернизировал более двух десятков базовых станций вдоль автотрасс. На новых объектах используются технологии VoLTE, MIMO и широкий спектр частот 4G, включая LTE-1800 и LTE-2600, что увеличивает емкость сети и обеспечивает более высокую скорость мобильного интернета. Теперь водители и пассажиры могут наслаждаться музыкой, просмотром фильмов и совершать аудио- и видеозвонки, не беспокоясь о стабильности сигнала.

— С начала года абоненты использовали на федеральных автотрассах в пределах Подмосковья в 5 раз больше мобильного трафика, чем в 2024 году. В ходе планирования сети на магистралях мы учитываем не только высокую скорость передвижения пользователей, но и постоянно меняющуюся плотность трафика и большую нагрузку в выходные дни и праздники, — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры компании в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.