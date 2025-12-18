МегаФон ускорил мобильный интернет

— С начала года абоненты использовали на федеральных автотрассах в пределах Подмосковья в 5 раз больше мобильного трафика, чем в 2024 году. В ходе планирования сети на магистралях мы учитываем не только высокую скорость передвижения пользователей, но и постоянно меняющуюся плотность трафика и большую нагрузку в выходные дни и праздники, — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры компании в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.