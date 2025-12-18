Чиновник в Омской области оштрафован за нарушение закона о госзакупках

По инициативе прокуратуры Нижнеомского района Омской области к административной ответственности привлечено должностное лицо районной администрации за нарушение законодательства о государственных закупках.
Проверка показала, что при реконструкции общественной территории на улице Ленина в селе Нижняя Омка администрация заключила 16 отдельных договоров, минуя конкурсные процедуры. В совокупности эти контракты составляли единый объем работ, однако были искусственно раздроблены на мелкие части и оформлены как самостоятельные соглашения — явное нарушение требований о прозрачности и конкуренции в закупочной деятельности.
В связи с этим чиновник привлечен к ответственности по части 4 статьи 7.30.1 Кодекса об административных правонарушениях — за нарушение порядка планирования закупок и определения поставщиков.
