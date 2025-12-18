Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чиновник в Омской области оштрафован за нарушение закона о госзакупках

Прокуратура Нижнеомского района выявила 16 договоров, искусственно разделенных для обхода конкурентных процедур.

Источник: Комсомольская правда

По инициативе прокуратуры Нижнеомского района Омской области к административной ответственности привлечено должностное лицо районной администрации за нарушение законодательства о государственных закупках.

Проверка показала, что при реконструкции общественной территории на улице Ленина в селе Нижняя Омка администрация заключила 16 отдельных договоров, минуя конкурсные процедуры. В совокупности эти контракты составляли единый объем работ, однако были искусственно раздроблены на мелкие части и оформлены как самостоятельные соглашения — явное нарушение требований о прозрачности и конкуренции в закупочной деятельности.

В связи с этим чиновник привлечен к ответственности по части 4 статьи 7.30.1 Кодекса об административных правонарушениях — за нарушение порядка планирования закупок и определения поставщиков.

Ранее мы писали, что в Омске оштрафовали водителя Hyundai с игрушечным рулем в салоне.