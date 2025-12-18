В Иркутске из-за сильного снегопада на уборку вывели 68 единиц техники

— Чтобы не создавать помех в час пик, мы не выводим крупную технику на магистрали. В это время проводится в основном ручная уборка. Когда интенсивность движения снизилась, вывели максимум машин и перешли к механизированной уборке, — пояснил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.