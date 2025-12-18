В Иркутске из-за сильного снегопада на уборку вывели 68 единиц техники

В Иркутске из-за сильного снегопада усилена уборка улиц 18 декабря. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, сейчас последствия непогоды устраняют 68 единиц техники и 180 рабочих.
По данным Гидрометцентра, утром высота сугробов составила 23 сантиметра, что превышает норму для второй декады декабря. Снег будет идти в течение всего дня.
Рабочие расчищают основные магистрали, вывозят снег, убирают накат на проезжей части и подметают тротуары. Особое внимание уделяют подходам к школам, детским садам и поликлиникам.
— Чтобы не создавать помех в час пик, мы не выводим крупную технику на магистрали. В это время проводится в основном ручная уборка. Когда интенсивность движения снизилась, вывели максимум машин и перешли к механизированной уборке, — пояснил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Водителей просят быть внимательными к работающей технике, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При ЧС следует звонить в ЕДДС по телефону 520−112. Уборочные работы будут продолжаться весь день во всех районах.
