Уфа заняла второе место в рейтинге уровня финансового благополучия населения

По результатам исследования, более половины жителей Уфы (53%) предпочитают хранить свои сбережения на вкладах, а 52% полностью выплатили ипотеку и владеют недвижимостью без задолженности. За прошедший год 42% уфимцев отметили увеличение своих доходов.