Остались считанные часы: Межзвездный пришелец 3I/ATLAS сближается с Землей

Накануне ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что межзвездный объект 3I/ATLAS может быть разведывательным зондом другой цивилизации. Они заявили, что с научной и астрофизической точек зрения в нашей Галактике могут существовать другие неизвестные нам цивилизации.