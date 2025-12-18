Остались считанные часы: Межзвездный пришелец 3I/ATLAS сближается с Землей

Межзвездный космический объект 3I/ATLAS сблизится с Землей, до этого события остались считанные часы. Это следует из «официальных» баллистических расчетов, согласно которым «межзвездный пришелец» окажется на минимальном расстоянии от нашей планеты 19 декабря 2025 года.
В момент максимального сближения расстояние между нашей планетой и объектом составит 270 миллионов километров.
На этом фоне в научном сообществе предупреждают о возможных аномалиях в поведении объекта. В частности, речь идет о негравитационном ускорении, несвойственном для объектов такого рода.
Накануне ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что межзвездный объект 3I/ATLAS может быть разведывательным зондом другой цивилизации. Они заявили, что с научной и астрофизической точек зрения в нашей Галактике могут существовать другие неизвестные нам цивилизации.
Также сообщалось, что 3I/ATLAS, приближаясь к Земле, продолжает испускать узкую реактивную струю, направленную в сторону Солнца. Так называемый анти-хвост. Тех, кто предполагают, что незваный гость может быть звездолетом или гигантским исследовательским зондом, такая стабильность сильно смущает.