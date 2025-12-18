Кровь на школьном асфальте: в Тюмени ребенок покалечился на спортплощадке

«Мой внук на этой площадке получил травмы, ушиб головы и сотрясение, упав со снаряда. Все потому, что спортплощадка у школы 94 с асфальтобетонным покрытием! Там, наверное, не один ребенок переломал себе руки и ноги! Кто и как принимал этот объект в 2013 году оставим за “скобками”. Покрытие не соответствует нормативам спортивных объектов в детском учреждении!», — сообщила Бежко.