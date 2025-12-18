Кровь на школьном асфальте: в Тюмени ребенок покалечился на спортплощадке

На школьной площадке ребенок получил серьезные травмы головы.
В Тюмени ребенок получил ушиб лица, травму головы и сотрясение, упав со снаряда на асфальтовое покрытие спортивной площадки школы № 94. Ранее родители неоднократно просили постелить безопасное спецпокрытие, соответствующее нормам. Теперь же, вместо ремонта, чиновники угрожают площадку просто демонтировать. Об этом URA.RU сообщила бабушка пострадавшего мальчика Людмила Бежко.
«Мой внук на этой площадке получил травмы, ушиб головы и сотрясение, упав со снаряда. Все потому, что спортплощадка у школы 94 с асфальтобетонным покрытием! Там, наверное, не один ребенок переломал себе руки и ноги! Кто и как принимал этот объект в 2013 году оставим за “скобками”. Покрытие не соответствует нормативам спортивных объектов в детском учреждении!», — сообщила Бежко.
По словам Людмилы, с просьбой заменить покрытие она обратилась к представителю депобразования из отдела безопасности и услышала ультиматум. «Денег на реконструкцию в бюджете нет. Если будете жаловаться, тогда мы просто демонтируем ее. Вы первая, кто сказал, что это не норма», — заявил чиновник.
Травмы ребенка задокументированы, фотографии есть у родителей мальчика. Людмила Бежко намерена писать заявление в прокуратуру и утверждает, что к ней присоединятся сотни родителей детей, которые учатся в этой школе. URA.RU направило официальный запрос в департамент образования Тюменской области и ожидает ответ. Мы готовы опубликовать позицию ведомства.
На этой спортивной площадке случился несчастный случай с внуком Людмилы Бежко.
