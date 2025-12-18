В ХМАО суд вынес приговор скандальному руководителю провластных НКО

Суд приговорил Чернова к семи годам лишения свободы условно.
Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор посреднику в организации предвыборных викторин 2018 года Владиславу Чернову. Его приговорили к семи годам условно, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Суд вынес приговор Чернову. Его приговорили к семи годам лишения свободы условно», — рассказал источник.
Следствие установило, что с 2014 по 2020 годы Чернов вместе с подельниками из бюджетных организаций похитили около 40 миллионов рублей, заключая через свои НКО договоры с представителями госучреждений. Он же являлся посредником при проведении предвыборных викторин в 2018 году, которые в итоге вылились в уголовное дело. По словам инсайдера агентства из силовых структур, условный срок в семь лет Чернов получил пойдя на сделку со следствием.
«Взамен ему обещали вынести более мягкий приговор, хотя ему грозил реальный срок. А также не привлекать к уголовной ответственности жену и тещу. Чернов был представителем двух подрядчиков, которые были оформлены на его жену (АНО “Содействие”) и тещу (ООО “Новая Венеция”), — рассказал URA.RU инсайдер.
URA.RU запросило комментарий в Ханты-Мансийском районном суде. На момент публикации ответ не поступил.