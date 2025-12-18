В ХМАО суд вынес приговор скандальному руководителю провластных НКО

Следствие установило, что с 2014 по 2020 годы Чернов вместе с подельниками из бюджетных организаций похитили около 40 миллионов рублей, заключая через свои НКО договоры с представителями госучреждений. Он же являлся посредником при проведении предвыборных викторин в 2018 году, которые в итоге вылились в уголовное дело. По словам инсайдера агентства из силовых структур, условный срок в семь лет Чернов получил пойдя на сделку со следствием.