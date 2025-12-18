В США спустя 42 года нашли женщину, похищенную в возрасте 3 лет

Правоохранители раскрыли одно из самых громких похищений 80-х годов в США — 2 апреля 1983 года пропала 3-летняя Мишель Мари Ньютон, спустя 42 года ее нашла полиция, материал из New York Post перевел aif.ru.
Как удалось выяснить следствию, девочку похитила собственная мать, когда она жила с отцом. Мужчина все это время не знал, где ребенок и продолжал его искать.
По данным силовиков, Дебра Ньютон украла у мужа дочь и перевезла ее из Луисвилля в Джорджию. Она дала девочке новое имя и стала называть ее Шэрон.
Через 5 лет после пропажи Мишель силовики перестали ее искать, однако в 2016 году дело возобновилось по просьбе одного из родственников. В 2025 году они вышли на след Дебры, она уже жила в доме престарелых, так они нашли и Мишель.
Женщина была в шоке и не могла поверить, что до 3 лет «она была другим человеком».
«Она всегда была в моем сердце. Я не могу объяснить тот момент, когда увидел и снова обнял дочь. Я бы ни за что не променял этот момент. Это было похоже на то, словно я увидел её, когда она только родилась», — поделился отец пропавшей — Джозеф.
Правоохранители задержали мать и предъявили ей обвинение в похищении, однако дочь внесла за нее залог.
«Моя цель — поддержать их обоих в этом, попытаться разобраться и помочь им обоим завершить всё это, чтобы мы все могли исцелиться», — заявила Мишель.
