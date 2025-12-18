Надвигаются сильные морозы: при какой температуре школьникам отменяют занятия в Кургане. Скрин

В Кургане и по области ожидаются сильные морозы. На официальном сайте администрации города опубликованы пороговые значения температуры, при которых уроки для отдельных классов могут быть перенесены или полностью отменены. Власти уточняют, что документ действует для всех городских школ и применяется как в первую, так и во вторую смену.