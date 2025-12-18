Надвигаются сильные морозы: при какой температуре школьникам отменяют занятия в Кургане. Скрин

В Кургане рассказали, при какой температуре отменяют занятия в школах.
В Кургане и по области ожидаются сильные морозы. На официальном сайте администрации города опубликованы пороговые значения температуры, при которых уроки для отдельных классов могут быть перенесены или полностью отменены. Власти уточняют, что документ действует для всех городских школ и применяется как в первую, так и во вторую смену.
«Отмены с 1 по 2 класс при температуре −27…-25 (зависит от ветра). Отмены с 1 по 9 класс при температуре −32…-28. И отмены с 1 по 11 класс при температуре −34…-30», — написано в таблице.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане с 19 по 23 декабря ожидаются снегопад и резкие колебания температуры. Пик морозов ожидается утром 21 декабря, когда столбики термометров могут опуститься до −32 градусов. Также курганские власти объявили усиленный режим контроля за работой теплоснабжения.
Таблица с температурами.