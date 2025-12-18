Тюмень сможет зарабатывать на туристическом налоге десятки миллионов рублей

«Тюмень первой в регионе приняла решение о введении туристического налога, он начнет действовать с 1 января 2026 года. Налоговая ставка составит 2%. Областной центр привлекает гостей своими термальными комплексами, яркими событийными мероприятиями. В 2024 году город принял около 3 миллионов туристов. В следующем (2026 — ред.) году спада турпотока не ожидаем», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова Ивановой.