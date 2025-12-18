Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тюмень сможет зарабатывать на туристическом налоге десятки миллионов рублей

Тюмень сможет зарабатывать на введении туристического налога до 45 миллионов рублей в год. Об этом журналистам рассказала председатель городской думы Светлана Иванова.

В 2020 году Тюмень получила статус столицы термальных вод России.

Тюмень сможет зарабатывать на введении туристического налога до 45 миллионов рублей в год. Об этом журналистам рассказала председатель городской думы Светлана Иванова.

«Тюмень первой в регионе приняла решение о введении туристического налога, он начнет действовать с 1 января 2026 года. Налоговая ставка составит 2%. Областной центр привлекает гостей своими термальными комплексами, яркими событийными мероприятиями. В 2024 году город принял около 3 миллионов туристов. В следующем (2026 — ред.) году спада турпотока не ожидаем», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова Ивановой.

Помимо Тюмени с 1 января 2026 года туристический налог начнут собирать в Курске, Нижнем Новгороде и Самаре. Местные власти уже приняли соответствующее решение.

Ранее агентство писало о том, что в октябре депутаты городской думы одобрили введение туристического налога в Тюмени. Сбор будет включен в стоимость проживания в отелях, базах отдыха, кемпингах и санаториях. Владельцы объектов размещения будут перечислять налог ежеквартально.