Тюмень сможет зарабатывать на туристическом налоге десятки миллионов рублей

В 2020 году Тюмень получила статус столицы термальных вод России.
Тюмень сможет зарабатывать на введении туристического налога до 45 миллионов рублей в год. Об этом журналистам рассказала председатель городской думы Светлана Иванова.
«Тюмень первой в регионе приняла решение о введении туристического налога, он начнет действовать с 1 января 2026 года. Налоговая ставка составит 2%. Областной центр привлекает гостей своими термальными комплексами, яркими событийными мероприятиями. В 2024 году город принял около 3 миллионов туристов. В следующем (2026 — ред.) году спада турпотока не ожидаем», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова Ивановой.
Помимо Тюмени с 1 января 2026 года туристический налог начнут собирать в Курске, Нижнем Новгороде и Самаре. Местные власти уже приняли соответствующее решение.
Ранее агентство писало о том, что в октябре депутаты городской думы одобрили введение туристического налога в Тюмени. Сбор будет включен в стоимость проживания в отелях, базах отдыха, кемпингах и санаториях. Владельцы объектов размещения будут перечислять налог ежеквартально.