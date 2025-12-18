В Народном фронте рассказали об обращениях россиян к Путину

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россияне часто обращаются на прямую линию со словами благодарности президенту РФ Владимиру Путину, а также с просьбой поблагодарить волонтеров и врачей, сообщила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.
«Мы видим, что очень много обращений именно со словами благодарности к нашему президенту. Что отличается в этом году? Это те обращения, где люди просят Владимира Владимировича поблагодарить волонтеров за помощь СВО, поблагодарить врачей, которые оказывают на качественном уровне медицинскую помощь», — сказала Вертинская в эфире телеканала «Россия 24».
Как следует из статистки, приведенной в эфире телеканала утром в четверг, всего в редакцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило 1 898 043 обращения.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В 2025 году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.