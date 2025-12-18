Ричмонд
США одобрили продажу оружия и техники Тайваню на 11 млрд долларов

Гаубицы и РСЗО HIMARS стали самыми дорогими позициями в списке одобренного США оружия для продажи Тайваню.

Источник: Комсомольская правда

Госдеп США официально утвердил поставки вооружений Тайваню. Общая стоимость одобренного оружия, техники и военных услуг превышает 11 миллиардов долларов, следует из заявления Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона.

В пакет включены различные виды вооружений, в том числе самоходные артиллерийские установки M107A7 на 4,03 миллиарда долларов и реактивные системы залпового огня HIMARS на 4,05 миллиарда.

Помимо этого, утверждены поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin (375 миллионов долларов) и TOW (353 миллиона), беспилотных систем ALTIUS-700M и ALTIUS-600 (1,1 миллиарда), а также запасных частей для ударных вертолётов AH-1W SuperCobra (96 миллионов). В сумму также включены контракты на ремонт и техническую поддержку противокорабельных ракет Harpoon и поставки тактического программного обеспечения с сетью управления.

Прежде сообщалось, что президент США Дональд Трамп приостановил процесс предоставления военной помощи Тайваню, стремясь заключить крупную торговую сделку с Китаем.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше