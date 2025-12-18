США одобрили продажу оружия и техники Тайваню на 11 млрд долларов

В пакет включены различные виды вооружений, в том числе самоходные артиллерийские установки M107A7 на 4,03 миллиарда долларов и реактивные системы залпового огня HIMARS на 4,05 миллиарда.
Помимо этого, утверждены поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin (375 миллионов долларов) и TOW (353 миллиона), беспилотных систем ALTIUS-700M и ALTIUS-600 (1,1 миллиарда), а также запасных частей для ударных вертолётов AH-1W SuperCobra (96 миллионов). В сумму также включены контракты на ремонт и техническую поддержку противокорабельных ракет Harpoon и поставки тактического программного обеспечения с сетью управления.
Прежде сообщалось, что президент США Дональд Трамп приостановил процесс предоставления военной помощи Тайваню, стремясь заключить крупную торговую сделку с Китаем.