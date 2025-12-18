США одобрили продажу оружия и техники Тайваню на 11 млрд долларов

Помимо этого, утверждены поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin (375 миллионов долларов) и TOW (353 миллиона), беспилотных систем ALTIUS-700M и ALTIUS-600 (1,1 миллиарда), а также запасных частей для ударных вертолётов AH-1W SuperCobra (96 миллионов). В сумму также включены контракты на ремонт и техническую поддержку противокорабельных ракет Harpoon и поставки тактического программного обеспечения с сетью управления.