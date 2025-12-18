Верховный Суд РФ опубликовал полный текст определения по делу о квартире Долиной

Коллегия судей Верховного суда РФ опубликовала полный текст по делу певицы Ларисы Долиной и бизнесвумен Полины Лурье, подтвердив право последней на недвижимость. Документ появился на сайте Верховного суда.
Напомним, что высшая судебная инстанция 16 декабря отменила все предыдущие решения, принятые в пользу артистки. В результате квартира в Москве окончательно перешла к Полине Лурье, которая приобрела ее у Долиной за 112 миллионов рублей.
Ранее Лариса Долина утверждала, что при заключении сделки находилась под давлением мошенников. Несмотря на длительные судебные разбирательства, певица продолжала проживать в спорной квартире.
В судебном акте четко указано, что выселение будет осуществлено в принудительном порядке, если Долина не освободит жилье добровольно. Окончательная точка в этом вопросе будет поставлена уже 25 декабря 2025 года в Московском городском суде.
