В Уфе пройдет форум «Малая родина — сила России»

«Первый раз к вам приехала и была приятно удивлена. Вместе с мэром Уфы мы пешком посетили несколько городских локаций, потому что мне важно увидеть, как регион работает. Впервые в моей практике рядом с нами был куратор территории от администрации Главы республики. Это очень важный показатель того, что вы сумели выстроить правильную систему, настроить ту самую командность для получения общего результата. У республики много достижений, и опыт организации этой работы нужно популяризировать, рассказывать на площадках предстоящего форума и, конечно, нашему Президенту Владимиру Путину. Традиционно в апреле, в День местного самоуправления с нами встречается глава государства. И хотелось бы, чтобы в нашей делегации также были представители Башкортостана. Всего в России — 4,5 млн муниципальных служащих. Участниками предстоящего Регионального дня в Уфе станут главы муниципальных районов, городских округов. Вам, действительно, будет о чём рассказать коллегам», — поделилась она.