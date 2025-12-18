Свет отключили в трех районах Иркутска 18 декабря

Свет отключили в части Иркутска днем 18 декабря. Электричество пропало в Ленинском, Куйбышевском и Свердловском районах. Информация об этом появилась в канале «Свет 38».
— С неудобствами столкнулись жители домов на улицах Полярной, Трактовой, Рабочего Штаба, Радищева, Лермонтова и многих других, — говорится в сообщении.
Сейчас бригады выясняют причины случившегося, проводят ремонтные работы. В часть домов свет уже вернулся, остальным придется ждать до пяти часов вечера.
На город обрушился сильный снегопад, из-за чего многие службы переведены в режим повышенной готовности. Поэтому за всеми неполадками тщательно следят и устраняют в кратчайшие сроки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске из-за сильного снегопада на уборку вывели 68 единиц техники.