Свет отключили в трех районах Иркутска 18 декабря

Специалисты работают на месте, чтобы установить причины.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Свет отключили в части Иркутска днем 18 декабря. Электричество пропало в Ленинском, Куйбышевском и Свердловском районах. Информация об этом появилась в канале «Свет 38».

— С неудобствами столкнулись жители домов на улицах Полярной, Трактовой, Рабочего Штаба, Радищева, Лермонтова и многих других, — говорится в сообщении.

Сейчас бригады выясняют причины случившегося, проводят ремонтные работы. В часть домов свет уже вернулся, остальным придется ждать до пяти часов вечера.

На город обрушился сильный снегопад, из-за чего многие службы переведены в режим повышенной готовности. Поэтому за всеми неполадками тщательно следят и устраняют в кратчайшие сроки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске из-за сильного снегопада на уборку вывели 68 единиц техники.