Предсказания от ИИ и гонки роботов: чем удивят детей на тюменской «Губернаторской елке»

К радости маленьких гостей на «Губернаторской елке» будет и будка с предсказаниями. Искусственный интеллект расскажет, что детям ждать от 2026 года. А еще участники мероприятия смогут поуправлять роботами и устроить гонки. Также в программе — аквагрим, автомат-хваталка с игрушками и прочее.