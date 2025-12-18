Ричмонд
Предсказания от ИИ и гонки роботов: чем удивят детей на тюменской «Губернаторской елке»

На «Губернаторской елке» в Тюмени детей будут развлекать интерактивами с использованием искусственного интеллекта и других технологий: гостям праздника дадут предсказания на следующий год и устроят для них гонки роботов. Информация представлена на сайте госзакупок.

До начала мероприятий праздника остался один день.

«Исполнитель оказывает услуги по предоставлению интерактивов Divent. Начальная цена: 488 160 рублей», — говорится в документации.

Для праздника, который пройдет в ДК «Нефтяник», организаторы закупают услуги интерактивных зон. Одна из них — фотобудка, которая сделает детям снимки, представив их в виде 3D-игрушек. Также в зале установят гигантское пианино, на котором можно играть ногами.

К радости маленьких гостей на «Губернаторской елке» будет и будка с предсказаниями. Искусственный интеллект расскажет, что детям ждать от 2026 года. А еще участники мероприятия смогут поуправлять роботами и устроить гонки. Также в программе — аквагрим, автомат-хваталка с игрушками и прочее.

Как ранее писало URA.RU, мероприятия «Губернаторской елки» начнутся 19 декабря в «Ребячьей республике», а основное празднование состоится на следующий день в «Нефтянике». Участниками праздника станут более 800 детей.