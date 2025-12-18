Новый досмотровый комплекс закупят в Ростовской области за 190 млн рублей

В Ростовской области до 1 марта 2027 года решили установить новый мобильный досмотровый комплекс на Весело-Вознесенском пункте пропуска. Об этом сообщает «Город N».
На закупку выделили почти 190 млн рублей. Технику должны поставить на специальном автоприцепе, в его состав войдут силовая гидравлическая станция, источник бесперебойного питания и дизельный генератор.
Внутри комплекса организуют четыре современных автоматизированных рабочих места. Для сотрудников пограничной службы предусмотрят зоны отдыха. Комплекс сможет работать в мороз до −40 градусов, в жару до +50 градусов и при высокой влажности.
