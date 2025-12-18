ФСБ: девушка в Волгодонске не знала, что передаваемом в рюкзаке была бомба

Девушка, которая должна была передать чиновнику в Волгодонске Ростовской области, утверждает, что не знала, что внутри была спрятана бомба, сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.
Ранее в ФСБ проинформировали о предотвращении в этом городе теракта в месте с большим потоком людей. Силовики задержали 16-летнюю студентку, которая собиралась передать должностному лицу в здании городской администрации рюкзак с взрывчаткой для подрыва. Её остановили за полчаса до этого момента.
Согласно показаниям задержанной, примерно месяц назад она стала жертвой телефонных аферистов, которые убедили ее совершить теракт возле здания администрации Волгодонска. Девушка рассказала, что те, кто направлял её, заявили, что в рюкзаке находятся «деньги и прослушка» для чиновника, который якобы разглашает данные жителей города и Ростовской области, а также будто бы занимается взяточничеством.
Задержанная утверждает, что кураторы велели ей дать чиновнику «взятку», чтобы после его «с поличным» задержали правоохранительные органы.
«Поехала в парк “Юность”, приехала. Он “мошенник”, говорит, ты в час должна будешь встретиться с ним, и как только он возьмёт его в руки, сразу омоновцы его повяжут», — отметила задержанная студентка.
Напомним, ФСБ также показала видеозапись уничтожения взрывного устройства, которое девушка намеревалась передать чиновнику в Волгодонске.