ФСБ: девушка в Волгодонске не знала, что передаваемом в рюкзаке была бомба

Согласно показаниям задержанной, примерно месяц назад она стала жертвой телефонных аферистов, которые убедили ее совершить теракт возле здания администрации Волгодонска. Девушка рассказала, что те, кто направлял её, заявили, что в рюкзаке находятся «деньги и прослушка» для чиновника, который якобы разглашает данные жителей города и Ростовской области, а также будто бы занимается взяточничеством.