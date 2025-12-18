Судьбу арестованного в Екатеринбурге азербайджанского клана решат присяжные

Шахина Шыхлински будут судить вместе с сыном и другими соотечественниками.
Уголовное дело бывшего лидера азербайджанцев на Урале Шахина Шыхлински, его сына-адвоката Мутвалы, Шуджаяддина Раджабова и Сафаровых (Акиф, Аяз, Бакир, Камал, Мазахир) рассмотрит коллегия присяжных. Соответствующее ходатайство защиты удовлетворил Кировский районный суд, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов региона.
Судебное заседание, где решался данный вопрос, состоялось вечером 17 декабря. Также по его итогам дело читы Шыхлинских о применении насилия к силовику выделили в отдельное производство.
Шыхлински был задержан 2 августа в Москве. После этого его доставили в Екатеринбург, где предъявили обвинение по двум статьям УК РФ. Вину он отрицает. Ранее уральский суд заключил под стражу его сына — адвоката Мутвалы Шыхлински. Его обвиняют в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. По версии следствия, 1 июля он сбил силовика, когда сдавал назад при задержании его отца.
В тот день оперативники доставили Шыхлински-старшего на допрос, а позже отпустили без предъявления обвинения. Вопросы к нему появились после массовых задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге. 27 июня, по неофициальным данным, силовики нагрянули к 50 иностранцам. После этого восьмерых, которых приписывают к клану Сафаровых, заключили под стражу.
Фигурантов обвинили в покушениях и убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах. Их задержание привело к международному скандалу. В Азербайджане отменили ряд концертов российских звезд, а после прошли задержания жителей РФ. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.