Судьбу арестованного в Екатеринбурге азербайджанского клана решат присяжные

Шыхлински был задержан 2 августа в Москве. После этого его доставили в Екатеринбург, где предъявили обвинение по двум статьям УК РФ. Вину он отрицает. Ранее уральский суд заключил под стражу его сына — адвоката Мутвалы Шыхлински. Его обвиняют в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. По версии следствия, 1 июля он сбил силовика, когда сдавал назад при задержании его отца.