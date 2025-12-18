Ричмонд
Безопасна ли биометрия в смартфоне: МВД поставило точку в спорах

МВД: Использование Face ID и отпечатка пальца позволяет создать цифровой образ.

Источник: Комсомольская правда

Разблокировка смартфона с помощью лица или отпечатка пальца не хранит фото пользователя. Вместо этого создается и шифруется особый математический шаблон, сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ.

Этот цифровой образ, основанный на геометрии лица или узоре пальца, никогда не покидает защищенную среду устройства. Он хранится в специальном чипе, таком как Secure Enclave в Apple или Trusted Execution Environment в Android.

Даже операционная система телефона не может получить прямой доступ к этому шаблону. При каждой попытке разблокировки создается новый шаблон для сравнения с эталонным внутри чипа.

Важно, что эти данные не отправляются в облако и не хранятся на серверах. Это делает их более защищенными, чем пароли, которые могут быть похищены при утечках.

Современные сканеры практически невозможно обмануть фотографией или видео. Они используют инфракрасное излучение и анализ глубины, чтобы определить, живой человек перед камерой или нет.

В МВД призвали граждан смело использовать эти технологии. Они представляют собой надежный цифровой замок, который откроется только владельцу устройства.

Стоит отметить, что МВД не первый раз опровергает слухи о якобы ненадежности использования входа в приложения по биометрическим данным. В ряде СМИ писали об опасности такого способа авторизации, однако в ведомстве не подтвердили эту информацию.