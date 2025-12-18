Ричмонд
В Башкирии проверили готовность к возможной вспышке африканской чумы свиней

В учениях принял участие заместитель министра сельского хозяйства России Роман Некрасов.

Источник: Башинформ

Тренировка экстренных служб для отработки совместных действий на случай вспышки АЧС, а также совещание по предотвращению опасных заболеваний прошли в Илишевском районе республики.

Как сообщили в министерстве природопользования и экологии региона, каждый год специалисты проверяют территорию охотничьих угодий, находят павших кабанов и уничтожают их трупы, чтобы предотвратить распространение инфекций. Так, в прошлом году было обнаружено 29 мертвых животных, большинство погибло из-за браконьерства и аварий на дорогах. В этом году число снизилось до 18 случаев благодаря снижению уровня браконьерства.

Кроме того, от добытого на охоте мяса кабанов берут пробы на наличие вируса африканской чумы. В этом году было проведено более 1200 тестов, ни одна проверка не показала положительных результатов.

«Система предотвращения и быстрого реагирования на опасные болезни животных в республике работает эффективно. Все службы слаженно выполняют свои обязанности и регулярно проводят профилактику», — подчеркнул министр экологии Нияз Фазылов.

Ранее сообщалось, что в Башкирии число диких животных растет из-за снижения охотничьей активности.