В Башкирии проверили готовность к возможной вспышке африканской чумы свиней

Тренировка экстренных служб для отработки совместных действий на случай вспышки АЧС, а также совещание по предотвращению опасных заболеваний прошли в Илишевском районе республики.
Как сообщили в министерстве природопользования и экологии региона, каждый год специалисты проверяют территорию охотничьих угодий, находят павших кабанов и уничтожают их трупы, чтобы предотвратить распространение инфекций. Так, в прошлом году было обнаружено 29 мертвых животных, большинство погибло из-за браконьерства и аварий на дорогах. В этом году число снизилось до 18 случаев благодаря снижению уровня браконьерства.
Кроме того, от добытого на охоте мяса кабанов берут пробы на наличие вируса африканской чумы. В этом году было проведено более 1200 тестов, ни одна проверка не показала положительных результатов.
«Система предотвращения и быстрого реагирования на опасные болезни животных в республике работает эффективно. Все службы слаженно выполняют свои обязанности и регулярно проводят профилактику», — подчеркнул министр экологии Нияз Фазылов.
Ранее сообщалось, что в Башкирии число диких животных растет из-за снижения охотничьей активности.