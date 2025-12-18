В Башкирии проверили готовность к возможной вспышке африканской чумы свиней

Как сообщили в министерстве природопользования и экологии региона, каждый год специалисты проверяют территорию охотничьих угодий, находят павших кабанов и уничтожают их трупы, чтобы предотвратить распространение инфекций. Так, в прошлом году было обнаружено 29 мертвых животных, большинство погибло из-за браконьерства и аварий на дорогах. В этом году число снизилось до 18 случаев благодаря снижению уровня браконьерства.