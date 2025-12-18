В Башкирии откроется Юрта Кыш Бабая

С этого дня и до 11 января гости этнокомплекса смогут посетить башкирского новогоднего волшебника, а также принять участие в зимних забавах, сообщает пресс-служба геопарка «Торатау».
В программе праздника: новогодняя программа у ёлки на улице, праздничный концерт, хоровод, мастер-классы, стрельба из лука, катание на снегоходах, на банане, верхом на лошадях, на санях. В 17.00 у ёлки начнется вечерняя праздничная программа.
Гости будут водить хоровод вокруг ёлки с Кыш Бабаем и его внучкой Кархылыу, кататься на санях, снегоходах и лошадях, а также участвовать в других зимних активностях. В празднично украшенной юрте дети и взрослые пообщаются с главным башкирским новогодним волшебником поближе, расскажут ему стихотворения, потанцуют и сфотографируются.
Кыш Бабай в башкирском фольклоре — Дед Мороз, зимний персонаж, олицетворяющий холод. Его внучку зовут Кархылыу.