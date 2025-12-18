СНТ в Омской области оштрафовали на 355 тысяч рублей за отсутствие мусорок

Министерство природы Омской области добилось взыскания 353 500 рублей с садоводческих некоммерческих товариществ «Птицевод» и «Сад» за отказ обустроить собственные контейнерные площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов.
Ранее Омский районный суд обязал СНТ привести инфраструктуру в соответствие с санитарными и экологическими нормами, однако, несмотря на судебное решение и предостережения госинспекторов, требуемые площадки так и не были созданы в установленный срок.
Взысканная неустойка поступит в региональный бюджет и может быть направлена на решение других экологических задач — в том числе на ликвидацию несанкционированных свалок.
Ранее мы писали, что чиновник в Омской области оштрафован за нарушение закона о госзакупках.