Степашин: после «дела Долиной» могут пересмотреть и другие сделки с жильем

Отмена Верховным судом РФ решений нижестоящих инстанций по скандальному делу о квартире певицы Ларисы Долиной — это шаг в правильном направлении, считает председатель Ассоциации юристов России (АЮР), экс-премьер Сергей Степашин.
«Я признателен руководству Верховного суда за то, что они взяли исправление этой судебной ошибки на себя, причем сделали это публично. Нужно было, чтобы все причастные к подобным процессам увидели: в следующий раз действовать надо очень аккуратно», — заявил Степашин в интервью aif.ru.
По словам Степашина, в подобных спорах всегда необходимо принимать взвешенные решения, по принципу «не навреди». «Если покупатель действовал по закону, заплатил свои деньги, он не должен быть наказан. Наказан должен быть мошенник. У нас, конечно, не прецедентное право, но я думаю, что Верховный суд всем другим судам сказал: действовать надо именно так», — добавил глава АЮР.
Степашин не исключил, что после решения по «делу Долиной» судьи могут пересмотреть и некоторые другие вердикты, в результате которых пострадали добросовестные приобретатели жилья. Вместе с тем, по его мнению, искать «стрелочников» и наказывать судей нижестоящих инстанций за поспешные решения не нужно. «Надо не судей наказывать, а тех, кто занимался мошенничеством», — подчеркнул бывший глава правительства.
Полностью интервью Сергея Степашина будет опубликовано на сайте aif.ru.