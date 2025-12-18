Степашин: после «дела Долиной» могут пересмотреть и другие сделки с жильем

По словам Степашина, в подобных спорах всегда необходимо принимать взвешенные решения, по принципу «не навреди». «Если покупатель действовал по закону, заплатил свои деньги, он не должен быть наказан. Наказан должен быть мошенник. У нас, конечно, не прецедентное право, но я думаю, что Верховный суд всем другим судам сказал: действовать надо именно так», — добавил глава АЮР.