В районе Царицыно возвели 14 жилых домов по программе реновации

Ранее стало известно, что с начала года на юго-востоке Москвы по программе реновации переехали уже около 1,8 тысячи семей. Больше всего граждан, получивших новое жилье, в районе Люблино — там новоселье отметили 1,1 тысячи семей. Также в новостройки переехали более 350 семей из Выхина-Жулебина и еще по 100 семей — в районах Лефортово и Текстильщики.