Ряд маршрутов наземного транспорта на севере Москвы скорректируют с 20 декабря

С 20 декабря на севере Москвы объединят два маршрута, а также введут пять новых остановок по всей столице. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: Freepik

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать сеть наземного транспорта и сокращать время в пути для пассажиров. С 20 декабря скорректируем два маршрута автобусов и электробусов в центре и на севере столицы. Их объединим под номером № 442. На эту линию встанут автобусы с маршрута с510, который убрали после запуска трамвая № 5 на этом участке. Таким образом, транспорт будет ходить чаще и быстрее довозить жителей и гостей столицы до ближайших станций метро, социальных и культурных объектов», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Так, маршруты т42 и № 110 объединим в новый маршрут № 442. Электробусы проследуют от метро «Рижская» до метро «Сокол» через стадион «Динамо» и жилую застройку. Изменение стало возможным благодаря запуску нового трамвайного маршрута № 5 по ул. Трифоновская. Маршрут электробуса с510, который теперь стал полностью дублироваться новым трамвайным маршрутом, был отменен.

Также введут пять остановок для семи маршрутов наземного транспорта в разных частях города.

