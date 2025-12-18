Ряд маршрутов наземного транспорта на севере Москвы скорректируют с 20 декабря

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать сеть наземного транспорта и сокращать время в пути для пассажиров. С 20 декабря скорректируем два маршрута автобусов и электробусов в центре и на севере столицы. Их объединим под номером № 442. На эту линию встанут автобусы с маршрута с510, который убрали после запуска трамвая № 5 на этом участке. Таким образом, транспорт будет ходить чаще и быстрее довозить жителей и гостей столицы до ближайших станций метро, социальных и культурных объектов», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.