Появились результаты психиатрической экспертизы Ларисы Долиной: в каком состоянии певица на самом деле продала квартиру

Верховный суд: Долина продала квартиру в состоянии психического расстройства.

В рамках рассмотрения дела о мошенничестве с недвижимостью Ларисы Долиной суд принял во внимание заключение судебно-психиатрической экспертизы. Полный текст документа появился на сайте Верховного суда.

Согласно официальному решению, экспертиза подтвердила, что певица находилась в состоянии психического расстройства в момент совершения сделки по продаже своей квартиры Полине Лурье. Утверждается, что на фоне личностных особенностей у неё сформировалось расстройство приспособительных реакций.

В судебном документе отмечается, что именно это психическое расстройство лишало певицу возможности в полной мере отдавать отчет действиям в момент заключения сделки.

Напомним, Верховный суд России признал Лурье законной владелицей апартаментов в престижном районе Хамовники, которые она приобрела у Долиной за 112 миллионов рублей. Этим решением были отменены все предыдущие постановления нижестоящих судов, оставлявших недвижимость за певицей. Долина настаивала, что в момент подписания документов находилась под влиянием мошенников.