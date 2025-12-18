Появились результаты психиатрической экспертизы Ларисы Долиной: в каком состоянии певица на самом деле продала квартиру

Напомним, Верховный суд России признал Лурье законной владелицей апартаментов в престижном районе Хамовники, которые она приобрела у Долиной за 112 миллионов рублей. Этим решением были отменены все предыдущие постановления нижестоящих судов, оставлявших недвижимость за певицей. Долина настаивала, что в момент подписания документов находилась под влиянием мошенников.