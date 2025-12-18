Ричмонд
В тюменских магазинах стартовали рождественские распродажи

В тюменских торговых центрах стартовали сезонные рождественские распродажи. Покупателям предлагают скидки до 50% на одежду и обувь для всей семьи. Информация об этом появилась на сайтах ТРЦ.

Распродажи продлятся до середины января.

«Зимняя распродажа. Скидки до −50% на сезонные коллекции. Актуальная верхняя одежда, деловые и повседневные образы, премиальный трикотаж и базовые модели», — такое сообщение появилось на сайте ТРЦ «Кристалл».

Как сообщили URA.RU представители торговых площадок, акции действуют сразу в нескольких ТРЦ города — «Сити Молл», «Гудвин», «Вояж», «Солнечный». По сниженным ценам можно приобрести детскую, мужскую и женскую одежду, а также обувь прошлых коллекций.

В некоторых магазинах скидки распространяются как на отдельные позиции, так и на весь ассортимент. Продавцы отмечают, что наибольшим спросом пользуются базовые вещи и сезонная обувь.

Распродажи продлятся ограниченное время. Последние акции закончатся в середине января.