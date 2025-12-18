Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на востоке Москвы

С начала года в Восточном административном округе Москвы было реализовано более 60 мер для улучшения условий дорожного движения. За их выполнение отвечают службы дорожных кураторов Центра организации дорожного движения. О нововведениях для жителей ВАО рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«В округе появились новые пешеходные переходы, островки безопасности, дополнительные полосы движения, “вафельные” разметки на сложных перекрестках и другие элементы организации дорожного пространства», — отметил Сергей Собянин.
В Новогирееве по просьбам местных жителей был построен новый пешеходный переход на пересечении Мартеновской улицы и Союзного проспекта. Это улучшило доступность школы № 1798 «Феникс», детской поликлиники и жилых домов.
Еще один пешеходный переход появился в Косино-Ухтомском районе возле дома 3 на улице Дмитриевского. Там же установили островок безопасности, что сделало маршрут к парковке и автобусной остановке «Метро “Улица Дмитриевского”» более удобным.
В Перово возле дома 5 на улице Лазо островок безопасности помогает жителям с детьми безопасно переходить дорогу к парку, церкви Знамения иконы Божией Матери, Московскому театру иллюзии и автобусной остановке.
На восьми участках возле социальных объектов ограничили скорость движения. Например, в Измайлове в Проектируемом проезде № 6603 от Вернисажной улицы до Проектируемого проезда № 6604 максимальная скорость для автомобилей снижена до 30 километров в час.
В Вешняках благодаря переразметке добавили автомобильную полосу на улице Юности. Теперь на участке три полосы: две для прямого движения, третья — для поворота налево на улицу Молдагуловой. Это увеличило пропускную способность почти в 1,5 раза.
В Сокольниках на Поперечном просеке от 1-го Лучевого просека до улицы Сокольнический Вал также появилась дополнительная полоса. Пропускная способность увеличилась почти вдвое, а водители стали экономить до четырех минут в пути.
На пересечении Поперечного просека и улицы Сокольнический Вал установили «вафельную разметку». Аналогичная разметка появилась на пересечении Электрозаводского моста, Бакунинской и Гастелло улиц.
«Принятые меры улучшили пропускную способность дорог и сделали переходы через проезжую часть более удобными и безопасными для жителей», — подытожил глава города.