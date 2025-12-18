Ричмонд
На водоёмах Иркутской области выставлено более 450 предупреждающих знаков

На водоёмах Иркутской области выставлено более 450 предупреждающих знаков. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

Источник: ТК Город

В Иркутской области продолжается процесс ледообразования. С начала ледостава на потенциально опасных участках водоемов региона инспекторы ГИМС установили 366 запрещающих знаков и 88 предупреждающих аншлагов. Это сделано для предотвращения выхода людей и выезда транспорта на непрочный лед.

Ледовая обстановка в регионе остается неоднородной. Так, в заливах водохранилищ толщина льда достигает 10−40 сантиметров. При этом на Байкале в районе поселков Большое Голоустное и Листвянка, а также в Слюдянском районе устойчивый ледовый покров еще не сформировался — наблюдаются только неустойчивые забереги. В проливе Ольхонские ворота сохраняется открытая вода.

— Сейчас из-за перепадов температур и осадков качество льда, его крепость не соответствует требованиям безопасности, поэтому выход на него смертельно опасен, — предупреждают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Инспекторы ГИМС вместе со спасателями, полицией и волонтерами продолжают усиленное патрулирование водоемов. Начальник Центра ГИМС Андрей Карепов напомнил, что безопасное передвижение по льду возможно только по официально оборудованным переправам.

— В настоящее время открыты четыре переправы — три в Катангском районе и одна в Киренском. В зимний период 2025—2026 года на территории области планируется открытие 60 ледовых переправ в 17 муниципальных образованиях, — сообщил Андрей Карепов.

Нарушителей, выезжающих на лед вне санкционированных переправ, привлекают к административной ответственности. В случае провала автомобиля под лед и гибели людей виновным грозит уголовное наказание.