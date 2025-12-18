На водоёмах Иркутской области выставлено более 450 предупреждающих знаков

Ледовая обстановка в регионе остается неоднородной. Так, в заливах водохранилищ толщина льда достигает 10−40 сантиметров. При этом на Байкале в районе поселков Большое Голоустное и Листвянка, а также в Слюдянском районе устойчивый ледовый покров еще не сформировался — наблюдаются только неустойчивые забереги. В проливе Ольхонские ворота сохраняется открытая вода.